تركيا ترفع حظر الطيران إلى اربيل في كردستان العراق

رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم

أنقرة - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم، اليوم الجمعة، رفع حظر الطيران إلى مدينة أربيل باقليم كردستان العراق.

وقال يلدريم في تصريح لوسائل الإعلام في العاصمة أنقرة: "لقد أغلقنا مجالنا الجوي بعد الاستفتاء في شمال العراق،و نحن نفتح مجالنا الجوي اعتبارا من اليوم"،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

كانت تركيا قد فرضت حظر الطيران ردا على استفتاء حول استقلال الإقليم .

وقال يلديريم أيضا أن الرحلات الجوية التجارية ستكون متاحة إما من تركيا أو أوروبا إلى أربيل.

وأضاف أن رفع حظر الطيران يسري فقط على أربيل ، ولن تكون هناك رحلات إلى السليمانية.

وجاءت الخطوة التركية بعد اعلان الحكومة المركزية العراقية في وقت سابق الشهر الجاري رفع حظر الطيران إلى مطاري اربيل والسليمانية مؤخرا.