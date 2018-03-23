وسائل إعلام فرنسية: المشتبه به في هجوم المتجر مرصود على قوائم الإرهاب

القاهرة – (مصراوي):

قالت وسائل إعلام فرنسية، إن المشتبه فيه بالهجوم الذي وقع اليوم الجمعة، في بلدة تريب جنوبي فرنسا، مرصود على قوائم مكافحة الإرهاب.

وأضافت وسائل الإعلام، أن محتجز الرهائن جنوبي فرنسا طلب إطلاق سراح المعتقل صلاح عبد السلام إثر هجمات نوفمبر 2015 في باريس

تعرضت منطقة كركاسون في جنوب فرنسا، الجمعة، لهجومين لم يتضح على الفور إن كانا مرتبطين، فقد احتجز رجل قال إنه ينتمي إلى تنظيم داعش رهائن داخل متجر ببلدة تريب في عملية لاتزال جارية وسط أنباء عن سقوط ضحايا، وذلك بعد وقت وجيز على إطلاق رصاص على دورية للشرطة.

وهرعت قوات الشرطة والأمن إلى البلدة، في وقت أعلن رئيس الحكومة، إدوار فيليب، أن "الوضع خطير" وأن المسألة أحيلت أمام القضاء المختص بمكافحة الإرهاب، بالتزامن مع إعلان مصادر قريبة من الملف أن شخصين على الأقل قتلا في عملية احتجاز للرهائن داخل المتجر.