ناشطون: مقتل 37 شخصا في غارات جوية على الغوطة الشرقية

بيروت - (د ب أ):

قال نشطاء اليوم الجمعة، إن 37 مدنيًا على الأقل لقوا حتفهم في غارات جوية شنتها قوات الحكومة السورية على بلدة متمردة في جيب الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق.

وقالت منظمة الدفاع المدني في سوريا (الخوذ البيضاء)، إن الغارات الليلية أصابت ملجأ تحت الأرض في بلدة أربين بقنابل النابالم.

وغردت "الخوذ البيضاء" على صفحها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلة "مجزرة في عربين. حُرق 37 مدنياً على الأقل حتى الموت بالنابالم".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن هناك عددا غير محدد من الأطفال بين القتلى..

وقال رئيس المرصد، رامي عبد الرحمن، إن الطائرات التي نفذت الضربات استخدمت قنابل الثرمايت، التي تسببت في نيران كبيرة.

وتتعرض مناطق الغوطة الشرقية منذ عدة اسابيع للقصف من جانب القوات الحكومية، التي تمكنت من دخولها والسيطرة على مساحات كبيرة منها.