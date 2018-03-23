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    الرئيس ماكرون يطلب من وزير الداخلية التوجه إلى بلدة تريب

    02:01 م الجمعة 23 مارس 2018
    الرئيس ماكرون يطلب من وزير الداخلية التوجه إلى بلدة تريب

    الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

    القاهرة – (مصراوي):

    أعلن عمدة بلدة تريب الفرنسية، اليوم الجمعة، تحرير جميع الرهائن الذين تم احتجازهم في متجر بالبلدة، اليوم، مضيفًا أن مطلق النار لا يزال يحتجز شرطيا واحدا.

    ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية عن وزارة الداخلية الفرنسية، توجه وزير الداخلية فورًا إلى بلدة تريب لمتابعة الحادث.

    وكان عمدة بلدة تريب، أعلن اليوم، مقتل شخصين في عملية إطلاق النار واحتجاز الرهائن في البلدة.

    وأعلنت قناة "BFMTV" الفرنسية، أن مجهولا قام باحتجاز رهائن في إحدى المتاجر الواقعة في منطقة تريب جنوبي فرنسا.

    وذكرت الشرطة الفرنسية أنه وفقا للمعلومات الأولية تسلل شخص في حوالي الساعة الحادية عشر صباحا (التوقيت المحلي) إلى المتجر في منطقة تريب شرقي مدينة كاركاسون جنوبي البلاد.

    وزارة الداخلية الفرنسية وزير الداخلية الفرنسي فرنسا بلدة تريب ايمانويل ماكرون

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