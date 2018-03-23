بكين تقول إنها لا تريد حربا تجارية مع أمريكا لكنها "لا تخشاها"

(بي بي سي):

أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها تدرس فرض رسوم جمركية بقيمة ثلاثة مليارات دولارات على عدة منتجات أمريكية.

جاء الموقف الصيني المبدأي ردًا على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بفرض حزمة جديدة من التعريفات الجمركية على الواردات الصينية إلى بلاده، قد تصل قيمتها إلى نحو 60 مليار دولار.

وقال ترامب إن قراره تجاه الصين جاء بعد سنوات مما وصفه بانتهاك الملكية الفكرية وسرقةِ التكنولوجيا من الشركات الأمريكية. وأكدت الصين من جانبها أنها لا تريد حربا تجارية، لكنها لا تخشاها.

وقد رحب الاتحاد الأوروبي بقرار ترامب باستثنائه مع عدد من الدول الأخرى من قرار فرض تعريفات جمركية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم.