لجنة الانتخابات الروسية تعلن فوز بوتين بالرئاسة بنسبة 6ر76 %

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت لجنة الانتخابات الروسية اليوم، الجمعة، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، والتي جرت، الأحد، الماضي، حيث حصل فلاديمير بوتين على 56 مليونا و430 ألفا و712 صوتا بنسبة 76.69 % من أصوات الناخبين.

بينما حل بافيل جرودينين المرشح عن الحزب الشيوعي ثانيا، حيث حصل على 8 ملايين و659 ألفا و206 أصوات بنسبة 11.77% من أصوات الناخبين.

وجاء في المرتبة الثالثة المرشح عن الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي بنسبة 5.65%، وحصل على 4 ملايين و154 ألفا و685 صوتا، أما المرشحة كسينيا سوبتشاك فقد احتلت المرتبة الرابعة وحصلت على 1.68%، حيث صوّت لصالحها مليون و238 ألفا و31 شخصا.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا - في مؤتمر صحفي - "إن انتخابات الرئاسة تماشت مع كافة معايير المنافسة والشفافية وجرت بتوافق تام مع القانون"، مؤكدة رفضها للمزاعم حول عدم وجود منافسة في الانتخابات.

وأضافت "أنه تم فرز الأصوات بدقة وكان عملنا يهدف إلى تحقيق هذه الأهداف الرئيسية"، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية كانت تلبي كل المتطلبات الضرورية وفقا لكافة المعايير الأساسية.

وأشارت إلى أنه تم أثناء الانتخابات اعتماد منظومة "غير مسبوقة" للوقاية من التزوير وحماية الانتخابات من الأخطاء والاستفزازات وتجاوز الصلاحيات من قبل المسؤولين، معربة في الوقت نفسه عن أسفها لعدم مشاركة بعض المرشحين الذين كانت لديهم مشاكل مع القانون في الانتخابات.