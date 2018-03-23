لافروف يتهم لندن بدفع حلفائها إلى "مواجهة" مع موسكو في إطار قضية الجاسوس

(أ ف ب):

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، بريطانيا بدفع حلفائها إلى "مواجهة" مع موسكو بعد قرار الاتحاد الأوروبي سحب سفيره من روسيا على خلفية قضية تسميم العميل الروسي المزدوج السابق.

وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الروسية "ريا نوفوستي" من هانوي إن السلطات البريطانية "تسعى بجد إلى إجبار حلفائها على اتخاذ اجراءات تهدف إلى المواجهة" مع موسكو بعد تسميم الجاسوس سيرجي سكريبال في المملكة المتحدة.

وكان الشركاء الاوروبيون لبريطانيا أكدوا دعمهم بالاجماع للندن في بروكسل الخميس، متهمين موسكو بانها تقف "على الارجح" وراء تسميم سكريبال في انكلترا، وقرروا استدعاء سفير الاتحاد في موسكو.

وقال مسؤول اوروبي لوكالة فرانس برس إن بعض القادة الاوروبيين ينوون ايضا طرد دبلوماسيين روس او استدعاء سفراء بلدانهم.

وقال لافروف "ما زلنا لا نرى وقائع، وغيابها يوحي بان كل هذا استفزاز"، متهما لندن "بالتحرك لدفع الازمة مع روسيا الى اعمق مستوى ممكن".