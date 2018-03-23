صحيفة: الجزائر رفضت طلب أردوغان بإلغاء التأشيرة بين البلدين

القاهرة- (مصراوي):

ذكرت تقارير صحفية أن السلطات الجزائرية رفضت طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإلغاء التأشيرة بين البلدين.

وقالت صحيفة " لو جون اندبندن" الناطقة بالفرنسية، إن مصدر ديبلوماسي، أوضح أن الجزائر قد اعتبرت إلغاء تأشيرة الدخول للأتراك أمر غير مطروح حاليا، بسبب اختلافات وجهات النظر الموجودة حاليا بين البلدين اتجاه العديد من القضايا، خاصة الوضع الأمني في شمال افريقيا.

وبحسب المصدر، فإن ملف إلغاء التأشيرة على الأتراك نوقش في أواخر يناير الماضي في إطار التحضير للزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس التركي إلى الجزائر شهر فبراير، لكن الطرف الجزائري خلص إلى أن الظروف الأمنية الحالية التي تمر بها منطقتي شمال افريقيا والشرق الأوسط لا تسمح بمثل هذا الإجراء في الوقت الحالي، وفقا لما نقله موقع سكاي نيوز عربية.

وأوضح المصدر الديبلوماسي أنه لا يمكن للجزائر أن تقبل بإلغاء التأشيرة على الأتراك وتركيا أصبحت مؤخرا ممرا للمتطرفين نحو سوريا، والعراق وليبيا.

وأردف: "هذا الأمر سيشكل خطرا كبيرا على أمن الجزائر وحدودها خاصة من جهة ليبيا التي تشهد مؤخرا تحركات كبيرة لمتطرفين ومرتزقة من مختلف الجنسيات، وبالتالي يستطيع الإرهابيون الذين يحلمون لجواز التركي المرور عبر مطارات الجزائر والتسلل إلى البلاد".