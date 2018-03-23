الاركان التركية: مقتل عسكري جراء سقوط مقاتلة طراز "اف-16" بوسط البلاد

أنقرة- (د ب ا):

أعلنت رئاسة الأركان التركية في بيان، أن عنصرا عسكريا لقى حتفه جراء سقوط مقاتلة تركية من طراز"اف-16" بولاية نوشهر وسط البلاد، أثناء قيامها بمهام تدريبية مساء أمس الخميس.

وبحسب معلومات نشرتها وكالة انباء الاناضول الرسمية التركية ، نقلا عن مصادر أمنية وعسكرية، فإن الطائرة سقطت في محيط قضاء "غُل شهير" التابع للولاية.

وأضافت المصادر أن فرق الإطفاء والإسعاف والدرك التركية هرعت إلى المنطقة، وعثرت على حطام الطائرة وجثمان العسكري.

ولم يتم الكشف عن هوية العنصر العسكري الذي لقى حتفه.

ولم تتضح بعد الأسباب وراء سقوط الطائرة.