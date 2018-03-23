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    سعر الديزل في بلجيكا يصل لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2014

    10:19 ص الجمعة 23 مارس 2018
    سعر الديزل في بلجيكا يصل لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2014

    بروكسل - (أ ش أ):

    ارتفع سعر وقود الديزل في بلجيكا إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر عام 2014، مع تطبيق الحد الأقصى للزيادة اعتبارا من اليوم الجمعة بمقدار 3ر3 سنت ليصل إلى 424 ر1 يورو للتر الواحد.

    وذكرت وزارة الشؤون الاقتصادية أن سعر وقود الديزل سيتجاوز بذلك السعر الأقصى للغاز "95 أي 10" والذي يكلف حاليا 422ر1 يورو لكل لتر.

    ونقل موقع صحيفة "ذا برسلز تايمز" البلجيكية عن الوزارة، إن هذه الزيادة نتيجة للتقلبات في أسعار المنتجات النفطية والمكونات الحيوية المدرجة في تكوينها في الأسواق الدولية.

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    وقود الديزل بلجيكا وزارة الشؤون الاقتصادية المنتجات النفطية

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