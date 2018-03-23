جائزة دولية لعدم استخدام الحيوانات كحقل تجارب في المعامل

لندن - (أ ش أ):

خصص المسئولون في شركة جلاسكو سميث البريطانية للأدوية، والتي تقوم بالأبحاث البيولوجية وإنتاج اللقاحات، جائزة باسم "ان. سى – 3 ار اس"، للعلماء الذين لا يستخدمون الحيوان في الاختبارات التي يجروها على العقاقير الطبية ومعرفة تأثيرها قبل استخدامها على الإنسان.

وكان الباحثون البريطانيون في جامعة أكسفورد البريطانية بالاشتراك مع معامل "جانسن" لجأوا إلى استخدام برنامج منطقي بدلا عن الحيوان يساعد على تحديد صور خلايا قلب الإنسان التي تتأثر بالعقاقير الجديدة قبل طرحها في الأسواق.

وأشار الباحثون إلى أن هذا البرنامج المنطقي يوضح العقاقير التي لها تأثير سام على القلب من أجل استبعادها حيث أن هذه العقاقير تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، وثبت أن هذا البرنامج المنطقي هو أفضل وأكثر فاعلية من التجارب على الحيوان.

جدير بالذكر أن المعامل الطبية كانت تستخدم أكثر من 60 ألف حيوان سنويا لإجراء تجاربهم قبل الانتقال لاستخدامها بواسطة الإنسان.