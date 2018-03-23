ما أهمية اكتشاف منحوتات صخرية فنية في صحراء السعودية؟

الرياض - (أ ش أ):

اكتشف عالم الآثار الفرنسي جيوم شارلو، من المركز الوطني للأبحاث العلمية في فرنسا بالاشتراك مع زميله السعودي حسين آل خليفة، أحد المسئولين عن التراث السعودي، 12 عملا نحتيا في الصخر، والذي يرجع إلى أكثر من ألفي عام بالصحراء في منطقة الجوف شمالي المملكة، وهي للجمل، الذي يفضل الكثيرون لحومه وألبانه بالإضافة إلى قدرته على تحمل العيش في الصحراء.

يذكر أن هذا الكشف العلمي له أهمية تاريخية لما قبل الإسلام في المملكة العربية السعودية مما يشير إلى تنوع وثراء التاريخ السعودي، إلا أن الغموض مازال يحيط بهذه الأعمال الفنية والأدوات التي استخدمت.

ويعتقد علماء الآثار أن هذا المكان كان يعد استراحة في طريق القوافل تجاه بلاد الرافدين وذلك في القرون الأولى.