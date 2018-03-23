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    ترامب يعلق قرار رسوم استيراد الصلب والألمنيوم على عدد من الدول الحليفة لأمريكا

    09:30 ص الجمعة 23 مارس 2018
    ترامب يعلق قرار رسوم استيراد الصلب والألمنيوم على عدد من الدول الحليفة لأمريكا

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن - ( أ ش أ ):

    أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق تطبيق قرار فرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم التي يتم استيرادها من بلدان تُعتبر شريكة تجارية رئيسية لبلاده، وفي مقدمتهم الإتحاد الأوروبي.

    وقال البيت الأبيض - في بيان ، أوردته قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الجمعة - " إن الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم من عدد من الدول معلقة حتى الأول من مايو 2018 " .. مشيرا إلى أن اللائحة التي يشملها القرار، الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي فضلاً عن الأرجنتين واستراليا والبرازيل وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية.

    وكان الرئيس ترامب وقع - أمس - مذكرة رئاسية تفرض رسوما جمركية على بعض المنتجات الصينية تقارب 50 مليار دولار .

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