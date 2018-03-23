"الكونجرس" يقر مشروع الموازنة الفيدرالية بقيمة تريليون و300 مليار دولار
واشنطن - ( أ ش أ ):
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" صباح اليوم الجمعة مشروع قانون الموازنة الفدرالية للعام المالي الحالي بقيمة وصلت إلى تريليون و300 مليار دولار أمريكي .
وذكرت قناة ( الحرة ) الأمريكية أن مجلس النواب قد أقر - أمس - مشروع قانون يخصص 700 مليار دولار لوزارة الدفاع الأمريكية وحدها .
وأضافت أنه من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع القانون في وقت لاحق اليوم ليصبح قانونا نافذا .
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