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    "الكونجرس" يقر مشروع الموازنة الفيدرالية بقيمة تريليون و300 مليار دولار

    09:30 ص الجمعة 23 مارس 2018
    "الكونجرس" يقر مشروع الموازنة الفيدرالية بقيمة تريليون و300 مليار دولار

    الكونجرس

    واشنطن - ( أ ش أ ):

    أقر مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" صباح اليوم الجمعة مشروع قانون الموازنة الفدرالية للعام المالي الحالي بقيمة وصلت إلى تريليون و300 مليار دولار أمريكي .

    وذكرت قناة ( الحرة ) الأمريكية أن مجلس النواب قد أقر - أمس - مشروع قانون يخصص 700 مليار دولار لوزارة الدفاع الأمريكية وحدها .

    وأضافت أنه من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع القانون في وقت لاحق اليوم ليصبح قانونا نافذا .

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    مجلس الشيوخ الأمريكي الكونجرس الموازنة الفيدرالية

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