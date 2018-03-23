"الكونجرس" يقر مشروع الموازنة الفيدرالية بقيمة تريليون و300 مليار دولار

واشنطن - ( أ ش أ ):

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" صباح اليوم الجمعة مشروع قانون الموازنة الفدرالية للعام المالي الحالي بقيمة وصلت إلى تريليون و300 مليار دولار أمريكي .

وذكرت قناة ( الحرة ) الأمريكية أن مجلس النواب قد أقر - أمس - مشروع قانون يخصص 700 مليار دولار لوزارة الدفاع الأمريكية وحدها .

وأضافت أنه من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع القانون في وقت لاحق اليوم ليصبح قانونا نافذا .