مسئول أوروبي : بعض دول الاتحاد تعتزم طرد دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا

بروكسل - ( أ ش أ):

أفاد مسئول بالاتحاد الأوروبي بأن بعض دول الاتحاد الأوروبي تعزم طرد دبلوماسيين روس على خلفية اتهام بريطانيا لروسيا بمحاولة اغتيال العميل الروسي المزدوج سرجي سكريبال وابنته في بريطانيا .

وقال المسئول - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية اليومالجمعة - " إن هذه الدول تدرس استدعاء دبلوماسيها من روسيا " ، مضيفا أن زعماء الاتحاد قرروا استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي من روسيا للتشاور .

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قال - أمس - " إن زعماء الاتحاد الاوروبي يعتبرون أن روسيا تقف "على الأرجح" وراء تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال في منطقة سالزبري بالمملكة المتحدة "

وأشار توسك إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا مع الحكومة البريطانية على أن روسيا تقف على الأرجح وراء هجوم سالزبري وأنه لا يوجد تفسير آخر محتمل.