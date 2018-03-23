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    مسئول أوروبي : بعض دول الاتحاد تعتزم طرد دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا

    09:27 ص الجمعة 23 مارس 2018
    مسئول أوروبي : بعض دول الاتحاد تعتزم طرد دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا

    الاتحاد الأوروبي

    بروكسل - ( أ ش أ):

    أفاد مسئول بالاتحاد الأوروبي بأن بعض دول الاتحاد الأوروبي تعزم طرد دبلوماسيين روس على خلفية اتهام بريطانيا لروسيا بمحاولة اغتيال العميل الروسي المزدوج سرجي سكريبال وابنته في بريطانيا .

    وقال المسئول - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية اليومالجمعة - " إن هذه الدول تدرس استدعاء دبلوماسيها من روسيا " ، مضيفا أن زعماء الاتحاد قرروا استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي من روسيا للتشاور .

    وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قال - أمس - " إن زعماء الاتحاد الاوروبي يعتبرون أن روسيا تقف "على الأرجح" وراء تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال في منطقة سالزبري بالمملكة المتحدة "

    وأشار توسك إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا مع الحكومة البريطانية على أن روسيا تقف على الأرجح وراء هجوم سالزبري وأنه لا يوجد تفسير آخر محتمل.

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    بريطانيا الاتحاد الأوروبي روسيا هجوم سالزبري

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