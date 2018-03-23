كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان يتعهدون بمكافحة التجارة غير المشروعة الكورية الشمالية

سول - (أ ش أ):

تعهدت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، اليوم الجمعة، بالالتزام بالتعاون الوثيق لمكافحة النشاطات البحرية الكورية الشمالية الممنوعة من قبل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالرغم من الأجواء التصالحية التي تسيطر على شبه الجزيرة الكورية حاليا.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني الكورية الجنوبية، أن القوى الإقليمية ستطور وسائل الرد على الشطر الشمالي، بما في ذلك نظام التحذير من القذائف وعمليات الاعتراض البحرية والتدريبات المضادة للغواصات.

وأشارت وزارة الدفاع الجنوبية إلى أن الدول الثلاث عقدت الجولة العاشرة من المحادثات الدفاعية الثلاثية، أمس الأول الأربعاء، في واشنطن، وناقشت الأطراف المشاركة القضايا الأمنية الإقليمية، بما في ذلك قضية كوريا الشمالية وتعزيز التعاون الأمني.

ودعت الأطراف المشاركة في المحادثات، كوريا الشمالية إلى التخلي عن برامجها النووية والصاروخية بشكل نهائي لا رجعة فيه.

وشارك في المحادثات من الجانب الكوري الجنوبي مدير السياسات بوزارة الدفاع يو سوك-جو، ومن الجانب الأمريكي راندال شرايفر مساعد وزير الدفاع لشئون آسيا وأمن المحيط الهادئ ونائب مدير السياسات الدفاعية بوزارة الدفاع اليابانية أوكا ماسامي.