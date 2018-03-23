ارتفاع حصيلة ضحايا القصف على الغوطة إلى 40 قتيلا خلال الـ 24 ساعة الماضية

لندن - (أ ش أ):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الغوطة إلى 40 قتيلا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكر المرصد - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن المناطق الخاضعة لسيطرة فصيل فيلق الرحمن السوري المعارض تعرضت للقصف رغم إعلانه وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، أكد المرصد خروج نحو 5 آلاف مدني خلال الـ 24 ساعة الماضية من الغوطة بعد اتفاق غير معلن بين روسيا وفصيل جيش الإسلام السوري.

ومن جانبه، أعلن الدفاع المدني السوري ارتفاع حصيلة ضحايا قصف استهدف مدينة حارم في ريف إدلب إلى 35 قتيلا وأكثر من 50 جريحا، مضيفا أن القصف استهدف سوقا شعبيا في المدينة، ورجح ارتفاع حصيلة القتلى لوجود حالات حرجة بين الإصابات.

ومن جانبهم، أفاد ناشطون سوريون بوقوع عدة انفجارات في مناطق خاضعة لسيطرة القوات السورية في مواقع تماس مع قوات سوريا الديمقراطية في شمال مدينة دير الزور، مرجحين أن تكون الانفجارات ناجمة عن قصف من طائرات التحالف الدولي ومدفعيته المتمركزة في منطقة حقل العمر النفطي.

وأكدوا أن القوات السورية سحبت مقاتلين موالين لها من منطقة ريفية قبل حقل الكونيكو للغاز الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وفي مدينة عفرين، أعلنت فصائل المعارضة المدعومة من أنقرة سيطرتها على 3 قرى بجنوب عفرين بعد اشتباكات مع الأكراد وقوات المقاومة الشعبية السورية قرب بلدتي نبل والزهراء.