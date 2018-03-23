وفاة راكبة سودانية علي طائرة الخرطوم قبل هبوطها بالمطار

كتب - طه عبيد :

شهدت طائرة شركة "تاركو" القادمة من الخرطوم اليوم الجمعة ، وفاة راكبة سودانية الجنسية إثر تعرضه لوعكة صحية ، أثناء تحليق الطائرة فى الهواء فى طريقها إلى مطار القاهرة الدولى ، وتم إنزال الجثمان ونقله الي احدي المستشفيات القريبة من المطار .

تلقي برج المراقبة بالمطار إشارة من قائد طائرة "تاركو" السودانية ، رحلة 112 القادمة من الخرطوم ، يطلب تجهيز سيارة إسعاف لنقل جثمان الراكبة انعام .ع.ح "46 عاما" سودانية الجنسية إلى أحد المستشفيات القريبة، بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة خلال تحليق الطائرة فى الهواء فى طريقها إلى القاهرة .

تم تجهيز سيارة إسعاف بأرض المهبط علي موقع 32 ، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار ، ومحمود غنيم مشرف الإسعاف، لنقل الراكبة إلى مستشفي هليوبوليس وابلاغ السفارة وأسرتها .