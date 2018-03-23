مقتل 5 جراء انفجار بمصنع غير مرخص للألعاب النارية شرقي الهند

نيودلهي -(د ب أ) :

لقي خمسة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، حتفهم جراء انفجار ضخم في مصنع غير مرخص للألعاب النارية يجري تشغيله داخل منزل في شرقي الهند، حسبما أفادت الشرطة اليوم الجمعة.

وتعرضت خمسة منازل بالقرب من المصنع الواقع في منطقة نالاندا بولاية جهارخاند لأضرار بالغة بعد الانفجار الذي وقع في ساعة متأخرة من ليل الخميس/الجمعة، كما أصيب 16 شخصا.

وقال باغا رام، مسؤول شرطة المنطقة، إن رجلا وفتاة /17 عاما/ وثلاثة أطفال دون عامين، لقوا حتفهم جراء الانفجار، مشيرا إلى أنهم من أسرة واحدة على ما يبدو.

ونقل المصابون إلى مستشفى قريب، حيث قيل إن ثلاثة منهم في حالة حرجة.

واستغرق الأمر ساعتين تقريبًا حتى تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق الناجم عن الانفجار

وتعد المصانع غير القانونية للألعاب النارية، التي تعمل بدون تراخيص ولا تتبع لوائح السلامة، شائعة في الهند ويتم الإبلاغ عن انفجارات عرضية من وقت لآخر.

وقتل 25 شخصا في حادث مماثل في وسط الهند في يونيو الماضي.