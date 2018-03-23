قيادي كردي يتوعد الجيش التركي والفصائل السورية الموالية له في عفرين

دمشق - ( أ ش أ ):

توعد القيادي الكردي، آلدار خليل، الرئيس المشترك للهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي، الجيش التركي والفصائل السورية الموالية له التي وصفها بالمرتزقة بتلقينهم درسا قاسيا، مشددا على أن الانتصار في عفرين سيكون حليفنا خلال المرحلة القادمة .

وقال خليل - خلال كلمة ألقاها في مدينة القامشلي (شمال شرقي سوريا) وفقا لقناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية اليوم الجمعة " إن المقاومة في عفرين السورية دخلت مرحلة جديدة..وإنه رغم الصعوبات والأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي عفرين الذين نزحوا إلى شيراوا والشهباء، قرروا أن لا يبتعدوا عن مدينتهم، لذلك نحييهم على مقاومتهم وصمودهم" .

وأشار إلى أنه للحفاظ على سلامة المدنيين والحرص على حياتهم تم نقلهم وذلك خوفاً من ارتكاب مجازر بحقهم . مضيفا أن مقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة "يفدون منذ شهرين بأغلى ما يملكون في سبيل مقاومة الجيش التركي في عفرين.. المقاتلون كتبوا التاريخ خلال تصديهم لطائرات وصواريخ وقذائف جيش تركيا".

وختم القيادي الكردي قائلا "رفع الجيش التركي علم بلاده فوق عفرين ليقول للعالم إن عفرين أصبحت مدينة تركية.. لكن لن نسمح لهم بالوصول إلى مآربهم".