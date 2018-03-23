التحالف الدولي : القوات الروسية تتصرف بشكل احترافي في سوريا

واشنطن - (أ ش أ):

قال المتحدث باسم عمليات التحالف الدولي ضد "داعش" الذي تقوده أمريكا الكولونيل رايان ديلون، " إن القوات الروسية في سوريا تتصرف بشكل احترافي وعملي في إطار آلية منع الصراعات ".

وأضاف ديلون - في تصريحات صحفية أوردتها قناة ( روسيا اليوم ) " إن زملاءنا الروس، الذين نتواصل معهم في إطار ألية منع الصراع يتفاعلون بسرعة ويتصرفون باحترافية".

وأشار إلى أن روسيا في كثير من الأحيان تقدم اتهامات غير صحيحة ضد الولايات المتحدة ، نافيا صحة الاتهامات الروسية حول دعم الولايات المتحدة للإرهابيين في سوريا.

وأكد ديلون، أن الولايات المتحدة على اتصال مع روسيا عبر قنوات بشأن منع نشوب صراعات على خلفية تركيز القوات الموالية لسوريا بالقرب من مواقع التحالف الدولي.

وقال ديلون "نحن نشهد انتشارا بطيئا للقوات على الجانب الشرقي من نهر الفرات​​​.. نحن اتصلنا بشأن هذه المسألة مع الشركاء الروس في سوريا.. نوايانا قبل كل شيء، خفض التصعيد من خلال الحوار".

واعتبر أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لا يعمل على استفزاز قوات الحكومة السورية، لكنه يقوم بالدفاع عن النفس فقط. وقال :" المرة الوحيدة، التي اصطدمنا بها مع قوات النظام السوري كانت عندما تعرضنا للهجوم، وكان هذا دائماً حالة الدفاع عن النفس".