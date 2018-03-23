"الكرملين": بوتين لم يكن يتوقع النتيجة التي حققها في الانتخابات الرئاسية

موسكو - (أ ش أ):

كشف الناطق باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يكن يتوقع النتيجة التي حققها في الانتخابات الرئاسية.

وقال بيسكوف، في تصريح لقناة "روسيا اليوم" إن النتيجة القياسية التي حققها بوتين في الانتخابات الرئاسية أصبحت مفاجأة حقيقية للرئيس الروسي.

وأضاف:"عندما تتمتع وأنت رئيس للدولة بمثل هذا المستوى من التأييد فإنك تشعر بمستوى المسؤولية لأن كل زعيم يتحمل مسؤولية هذا الدعم".

وأظهرت النتائج التمهيدية للجنة الانتخابات المركزية في روسيا أن الرئيس فلاديمير بوتين حصل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت يوم 18 مارس الجاري على 76.68% من أصوات الناخبين، فيما احتل المرتبة الثانية مرشح الحزب الشيوعي الروسي بافل جرودينين الذي حصل على نسبة 11.78% من الأصوات والمرتبة الثالثة احتلها زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي الذي حصل على 5.65% من أصوات الناخبين، في حين حصلت المرشحة عن حزب "المبادرة المدنية" كسينيا سوبتشاك على 1.68% ويليها المرشح عن حزب "يابلوكو" الليبرالي جريغوري يافلينسكي 1.05%، ثم مرشح حزب النمو بوريس تيتوف 0.76%، ويليه المرشح عن حزب "شيوعيو روسيا" ماكسيم سورايكين 0.68%، وأخيرا المرشح عن "الاتحاد الشعبي الروسي" سيرجي بابورين 065%، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بروسيا 67.4%.