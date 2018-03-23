الاتحاد الأوروبي يدين تركيا بسبب عرقلة التنقيب عن الغاز في المياه القبرصية

بروكسل-(د ب أ) :

أدان قادة الاتحاد الأوروبي بشدة تركيا لمنع الشركات من التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه القبرصية، وفقا لبيان صدر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، حتى مع استعداد التكتل الأوروبي للمضي قدما في عقد القمة الأوروبية التركية المخطط لها.

وجاء في البيان أن "المجلس الأوروبي يدين بقوة استمرار التحركات غير المشروعة من جانب تركيا في شرق البحر المتوسط وبحر إيجة".

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي "يحث تركيا بشكل عاجل على وقف هذه الأعمال واحترام حقوق سيادة قبرص في التنقيب عن مواردها الطبيعية واستغلالها".

وقد أجج هذا الخلاف التوترات القديمة في منطقة جنوب شرق البحر المتوسط.

كانت جزيرة قبرص قد تعرضت للتقسيم عام 1974 إلى جنوب ذي أغلبية من أصول يونانية، وهي الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي تعترف بها أغلب دول العالم، وجزء شمالي ذي أغلبية تركية باسم جمهورية شمال قبرص التركية، ولا تعترف بها سوى تركيا.

كانت شركتا "إيني" الإيطالية" و"توتال" الفرنسية قد بدأتا في يوليو الماضي التنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه المنطقة الاقتصادية القبرصية.

وفي شباط/فبراير الماضي، بدأت السفن الحربية التركية التحرك لوقف أعمال التنقيب، حيث شددت أنقرة على أنه لا يحق لإدارة قبرص اليونانية استغلال الموارد الطبيعية للجزيرة من جانب واحد.

وفي ذلك الوقت، قال قادة الاتحاد الأوروبي إنهم سيقررون في قمتهم مصير القمة المنتظرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والمقرر عقدها يوم 26 مارس الحالي في منتجع فارنا البلغاري.

واجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل وبحثوا العلاقات مع تركيا على ضوء القمة المقبلة. وأثار الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الموضوع أثناء القمة.

كان "تسيبراس" قد قال قبل لقائه بنظرائه في الاتحاد الأوروبي، إنه يجب "التشكك بشدة" في التطورات التي تشهدها المنطقة، لكن يجب أيضا دعوة تركيا إلى "الإبقاء على أبواب الحوار مفتوحة".