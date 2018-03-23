مقتل 13 وإصابة 14 جراء حريق بمبنى سكني في فيتنام

هانوي -(د ب أ) :

قتل ما لا يقل عن 13 شخصا وأصيب 14 آخرون في حريق بمبنى سكنى مكون من 20 طابقا يعتقد أنه يأوي أكثر من 700 عائلة في مدينة هو تشى مينه، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية اليوم الجمعة.

وقفز عدد من الأشخاص من المبنى عندما اندلع الحريق في مبنى كارينا بلازا في منطقة 8 بمدينة هوشي منه في وقت مبكر من اليوم الجمعة، حسبما ذكرت صحيفة "في ان إكسبريس" على الانترنت.

وقالت الشرطة إن الحريق اندلع في أعقاب انفجار في موقف للسيارات تحت الأرض في المبنى وتمت السيطرة على الحريق بحلول الساعة الرابعة صباحا.

ومازالت أعمال الإنقاذ جارية فيما بدأت الشرطة التحقيق في أسباب الحادث.