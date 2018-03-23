ترامب يعلن تعيين جون بولتون مستشارا جديدا للأمن القومي بدلا من ماكماستر

واشنطن- (د ب أ) :

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس أن مندوب الولايات المتحدة الأسبق لدى الأمم المتحدة جون بولتون سيحل محل هربرت ماكماستر في منصب مستشار الأمن القومي الشهر المقبل.

وكتب ترامب على تويتر: "يسعدني أن أعلن أنه اعتبارًا من 9/4/2018 سيكون السفير جون بولتون مستشارًا جديدًا للأمن القومي".

وأضاف: "لقد قام ماكماستر" بعمل رائع وسيظل صديقي دومًا.

وكان قرار ماكماستر بالمغادرة قرارا مشتركا، وفقاً لمسؤول في البيت الأبيض.

ومن جانبه، قال ماكماستر في بيان "أنا ممتن للرئيس دونالد ترامب على فرصة خدمته هو وبلدنا كمستشار للأمن القومي".

وكان ماكماستر ، الذي تخرج عام 1984 من الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت ، قد سبق له أن خدم في أفغانستان والعراق وحرب الخليج عام 1991 خلال مشواره العسكري الذي استمر 34 عاما.

وقال المسؤول إن ترامب طلب من ماكماستر البقاء في منصبه حتى أوائل نيسيان/أبريل لضمان انتقال سلس.

وعمل بولتون ، الذي سيصبح مستشار الأمن القومي الثالث في عهد ترامب ،مندوباً أمريكيا للأمم المتحدة في عهد جورج دبليو بوش في الفترة من 2005 إلى 2006 ، ودافع بشدة عن سياسات بوش بما في ذلك الحرب في العراق.

في الأسبوع الماضي، أقال ترامب وزير الخارجية ريكس تيلرسون واستبدله بمدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو ، في خطوة يبدو أنها جزء من محاولة لإعادة تشكيل فريق سياسته الخارجية قبل اجتماع محتمل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.