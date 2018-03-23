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أول تعليق من الصين على العقوبات الأمريكية

12:41 ص الجمعة 23 مارس 2018
أول تعليق من الصين على العقوبات الأمريكية

السفارة الصينية في واشنطن

( مصراوي )

قالت السفارة الصينية في واشنطن، الخميس، إن الصين "تشعر بخيبة أمل قوية" إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إطلاق عقوبات تجارية ضد بكين، لكنها لن تهرب من حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وأضافت السفارة قائلة في بيان اطّلعت عليه رويترز، "إذا بادرت الولايات المتحدة إلى حرب تجارية، فإن الصين ستقاتل إلى النهاية للدفاع عن مصالحها المشروعة باستخدام كل الإجراءات الضرورية".

وأفاد​ البيت الأبيض في بيان صحفي، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر باتخاذ إجراءات لتقليص الاستثمارات الصينية في​الولايات المتحدة​".

وتابع البيان، أن "ترامب أمر بفرض تعريفات جمركية على ما قيمته 50 مليار​دولار​من الواردات الصينية بسبب السرقة التكنولوجية".

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