البرلمان الألماني يوافق على مد مهمة الجيش في العراق وأفغانستان

برلين (د ب أ)

وافق البرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الخميس، على مد مهمة الجيش الألماني "بوندسفير" التدريبية لدعم الحرب على تنظيم داعش في العراق، كما وافق على مد مهمة القوات الألمانية أيضا في أفغانستان.

وقد وافق البوندستاج مساء اليوم الخميس بأغلبية أصوات التحالف الحاكم على تمديد مهمة القوات الألمانية في الحرب على تنظيم داعش في العراق، حيث جاءت الموافقة بالأغلبية عبر تأييد 359 عضوا ورفض 218 عضوا وامتناع 79 عن التصويت.

وتنحصر مهمة الجيش الألماني تنحصر حتى الآن في تدريب المقاتلين ضد تنظيم داعش في منطقة الأكراد شمالي العراق، ووافق البرلمان أيضا على مواصلة استخدام طائرات الاستطلاع الألمانية "تورنيدو" انطلاقا من الأردن ضد مواقع التنظيم.

عارض الطلب الحكومي بتمديد مهمة الجيش كل من أحزاب اليسار والخضر والبديل الألماني، بينما امتنع الحزب الديمقراطي الحر عن التصويت.

وتخشى المعارضة من انزلاق قوات الجيش الألماني في الصراع بين الأكراد والحكومة المركزية العراقية في بغداد.

ووافق البرلمان الألماني على إرسال مزيد من الجنود إلى أفغانستان، حيث صوت مساء اليوم الخميس أيضا على طلب تمديد وتوسيع مشاركة الجيش في مهمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" هناك.

وصوت 447 عضوا من أعضاء البرلمان لصالح القرار بينما عارضه 180 عضوا وامتنع 16 عضوا عن التصويت.

ووافق البرلمان على زيادة عدد الجنود المشاركين في المهمة في أفغانستان من 980 جندي حتى الآن إلى ما يصل إلى 1300 نظرا للوضع الأمني الهش في أفغانستان.

وبرر الجيش الألماني "بوندسفير" طلب زيادة العدد بالنقص في القوات التي تعمل على حماية المدربين والمستشارين الألمان في أفغانستان.

وتتواجد بعثة الجيش الألماني في أفغانستان منذ 16 عاما، وهي أكثر مهام الجيش الخارجية تحقيقا للخسائر في تاريخه.

كان الجيش يرغب في الانسحاب من أفغانستان، منذ فترة طويلة، إلا أن القوات المسلحة الأفغانية ليست في وضع يمكنها من حفظ الأمن بنفسها.