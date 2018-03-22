ألمانيا ترحب بإعلان أمريكا إعفاء الاتحاد الأوروبي من رسوم واردات الصلب

برلين/واشنطن (د ب أ)

رحبت الحكومة الألمانية بأنباء اعتزام الحكومة الأمريكية إعفاء الاتحاد الأوروبي من الرسوم التي تقرر فرضها على الواردات الأمريكية من الصلب والألومنيوم انتظارًا لمزيد من المحادثات.

وقال "أولاف شولتس" وزير المالية ونائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، "تلقينا بارتياح نبأ إعلان الحكومة الأمريكية عدم فرض الرسوم على الاتحاد الأوروبي من المرحلة الأولى "لتطبيق هذه الرسوم".

وأضاف "لأن الحمائية طريق خطأ، فإن التجارة الحرة هي أساس ازدهارنا".

وأعلن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر اليوم الخميس، استثناء الاتحاد الأوروبي والأرجنتين والبرازيل وأستراليا وكوريا الجنوبية من الرسوم التي قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم، اعتبارا من الغد.

وقرر الرئيس الأمريكي يوم 8 مارس الحالي فرض رسوم نسبتها 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم خلال 15 يوما؛ لحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة على حد وصف الإدارة الأمريكية.وتضمن القرار إمكانية استثناء بعض الدول من هذه الرسوم وفقا لتقييم الإدارة الأمريكية.

وقال لايتيزر في شهادته أمام لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم إن ترامب قرر "تعليق فرض الرسوم" في الوقت الذي يجري فيه التفاوض على ضم دول إضافية إلى قائمة الإعفاء من الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم.

وأضاف أنه تقرر بالفعل استثناء أوروبا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل وكوريا الجنوبية من الرسوم.