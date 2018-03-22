أمريكا توافق على صفقة صواريخ إلى السعودية بقيمة مليار دولار

كتب – محمد الصباغ:

صدّقت الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، على بيع أسلحة للمملكة العربية السعودية بقيمة مليار دولار أمريكي بحسب ما نقلته وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وأضافت الوكالة في نبأ عاجل أن عملية البيع تضم أكثر من 6500 صاروخًا. ونقلت قناة العربية أن الولايات المتحدة وافقت على صفقة صواريخ "تاو 2" إلى المملكة بقيمة مليار دولار.

وأضافت العربية: "إدارة ترمب توافق على بيع 6600 صاروخ تاو للسعودية ضمن صفقة بقيمة مليار دولار".

ووقعت الرياض وواشنطن اتفاقات تعاون عسكري واقتصادي ومجالات أخرى، في مايو الماضي خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية.

ووصلت قيمة الصفقات الموقعة حوالي 400 مليار دولار أمريكي.

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال لقاءه بالبيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي الثلاثاء، إن البلدان استطاعا تحقيق حوالي 55% من الاتفاقات الموقعة في مايو الماضي خلال عام واحد على الرغم من أنه كان مقرر لها أن تكون خلال عشر سنوات.

واعتبر ترامب خلال لقاء ولي العهد السعودي أن العلاقات السعودية الأمريكي حاليًا في أفضل مراحلها بعدما مرت بتوترات خلال حكم الرئيس السابق باراك أوباما.