السويد تستضيف جلسة غير رسمية لمجلس الأمن الدولي الشهر المقبل

ستوكهولم (د ب أ)

قالت السويد اليوم الخميس، إنها ستستضيف اجتماع عمل غير رسمي لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بنهاية أبريل القادم.

وقالت وزارة الخارجية السويدية، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيترأس الاجتماع، الذي سيركز على مستقبل مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وكيفية تعزيزها.

ويعقد مجلس الامن اجتماعه في باكاكرا، وهي مزرعة بالقرب من بلدة يستاد الساحلية بجنوب البلاد، حيث كان يقضي فيها إجازته السويدي الراحل داج همرشولد ثاني أمين عام للأمم المتحدة.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارجو وولستروم إن المكان مناسب مستشهدة "بإرث همرشولد" و"التقليد الطويل للسويد في العمل على الحيلولة دون اندلاع نزاعات والبحث عن حلول سلمية لها".

وتولى همرشولد أعلى منصب في الأمم المتحدة في الفترة بين عامي 1953 و1961 وكان من أوائل من شجع على إنشاء عمليات حفظ سلام للأمم المتحدة.

ولقى همرشولد حتفه مع فريقه من الأمم المتحدة عندما كان في طريقه للتفاوض لوقف إطلاق النار في الكونغو، عندما تحطمت طائرتهم في عام 1961 في ندولا التي كانت حينذاك جزءا مما كان يعرف باسم روديسيا الشمالية، زامبيا حاليا.

وقالت وزارة الخارجية إن موعد انعقاد الجلسة لم يتحدد بعد.

والسويد حاليا عضو في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.