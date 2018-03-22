الجبير: السعودية تعاني من تدخلات إيران منذ عام 1979

مصراوي – (وكالات)

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن التعاون الأمني والعسكري بين السعودية والولايات المتحدة الامريكية يعود لعقود طويلة. وأضاف بحسب قناة العربية أن المملكة تتعاون مع واشنطن من أجل احتواء إيران.

وأشار أيضًا في تصريحات نقلها حساب القناة السعودية، اليوم الخميس، عبر حسابها بموقع تويتر، إلى أن المأساة السورية أثرت على حياة الملايين وأن الحل فيها يكمن في عملية انتقال سياسي.

وتابع أيضًا أن هذا الحل السياسي يعرقله النفوذ الإيراني ووجود مليشيات شيعية في سوريا.

واتجه الجبير بالحديث إلى الأزمة اليمنية والتي بدأت فيه المملكة حملة عسكرية في عام 2015 ضد الحوثيين. وقال وزير الخارجية إن الحرب باليمن لم تخترها المملكة بل فُرضت عليها.

وأكد على أن الحوثيين على علاقة بإيران وانقلبوا على العملية السياسية في اليمن. واعتبر أن الأزمة أيضًا لن يتم حلها إلا في إطار سياسي، مشيرًا إلى أن الحوثيين يخسرون المزيد من الأراضي في اليمن بشكل يومي.

وأضافت العربية نقلا عن الجبير أيضًأ أن بلاده عانت من تدخلات إيران منذ ثورتها عام 1979، مضيفًا إلى أن طهران هي "المشكلة الكبرى في المنطقة ومصدر الإرهاب والتطرف".

وتابع القول أيضًا بأن الاتفاق النووي مع إيران لا يحل كافة المشاكل التي تمثلها طهران.