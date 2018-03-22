بالصور - من الهند إلى إسرائيل.. تفاصيل رحلة جوية منعتها السعودية لمدة 70 عامًا

كتب – محمد الصباغ:

انتهت اليوم الخميس رحلة طيران من العاصمة الهندية نيودلهي إلى عاصمة إسرائيل تل أبيب، مرورًا بالأجواء السعودية في خطوة تحدث لأول مرة بسبب الحظر المفروض من المملكة منذ 70 عامًا، وهو ما يعد إشارة واضحة على التعاون بين الرياض وتل أبيب برغم عدم وجود علاقات رسمية بين البلدين.

لم تعلق المملكة العربية السعودية حتى اللحظة على الرحلة الجوية، رغم نفيها قبل شهر السماح بمرور الطائرات المتجهة على إسرائيل باستخدام مجالها الجوي.

لا يقتصر الأمر على السعودية بل يمتد أيضًا إلى سلطنة عمان، فالرحلة وبحسب موقع "فلايت رادار" الذي يوضح مسارات الرحلات الجوية حول العالم، مرت فوق الأجواء العمانية على الرغم أيضًا من عدم وجود علاقات رسمية بين بين إسرائيل والسلطنة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان اليوم الخميس، في بيان إن تل أبيب تعتبر المسار الجديد مهمًا وأن الأمر ناقشه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع نظيره الهندي ناريندرا مودي عندما التقيا في يوليو 2017 في إسرائيل يناير الماضي في الهند.

وتابع بيان الخارجية أن المسار الجديد "سيخفض أيضا الأسعار وسيعزز الاستثمار والسياحة من الهند إلى إسرائيل".

وقال المتحدث باسم الخطوط الهندية برافين بهاتناجار لوكالة فرانس برس: "لدينا تصريح من الهيئة التنظيمية الهندية يفيد بأن الرحلات ستستخدم المجال الجوي السعودي".

وتابع بهاتناجار "من وجهة النظر التجارية فان ذلك سوف يعود بالنفع على شركات الطيران وكذلك على الزبائن، وسوف نقوم بتوفير التكاليف التشغيلية والوقت".

ومن جانبها أشارت المسئولة بالسفارة الإسرائيلية في نيودلهي، مايا كادوش، عبر حسابها على تويتر اليوم، إلى أن الجميع في إسرائيل على أتم الاستعداد لاستقبال أول رحلة جوية تابعة لشركة "إير إنديا"، وأضافت أن كثيرًا من السياح الإسرائيليين سوف يتوجهون إلى دلهي من تل أبيب غدًا الجمعة.

تفاصيل الرحلة

انطلقت الرحلة التي تحمل رقم (139)، وعلى طائرة من طراز بوينج " 787-8"، من العاصمة الهندية نيودلهي في تمام الساعة 12.27 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس، ومن المتوقع وصولها إلى مطار بن جوريون في العاصمة الإسرائيلية في تمام الساعة 1952 بتوقيت جرينتش، وفقًا لموقع فلايت رادار.

وأعلنت الهند وإسرائيل أن الرحلة ستتم ثلاث مرات أسبوعيًا من كل جانب، حيث تنطلق 3 رحلات من نيودلهي إلى تل أبيب كل أسبوع ومثلها 3 رحلات من العاصمة الإسرائيلية إلى العاصمة الهندية.

بحسب الموقع المتخصص في تتبع مسارات الطائرات، فقد اتجهت الطائرة من نيودلهي جنوبًا مرورًا بمدينة مومباي الهندية التي كانت الرحلات إلى تل أبيب تنطلق منها في السابق.

ثم واصلت الرحلة غربًا عبر بحر العرب بالمحيط الهندي، وتوجهت إلى أجواء سلطنة عمان، وهو البلد الذي لا تربطه علاقات رسمية بإسرائيل.

من أجواء السلطنة العمانية، اتجهت طائرة "إير إنديا" إلى الشمال الغربي وعبر الحدود السعودي في لحظة تاريخية تنهي حظرًا استمر لسبعين عامًا. وواصلت مسارها في أجواء المملكة لتمر فوق العاصمة الرياض ومدينة حائل.

ثم عبرت الرحلة محافظة القريات في شمال السعودية على الحدود مع الأردن، ومنها عبرت الأجواء الأردنية إلى نهاية الرحلة في مدينة تل أبيب.

ماذا بعد؟

نفت المملكة عبر وزارة الطيران المدني في شهر فبراير الماضي التقارير عن السماح للرحلات الجوية المباشرة من دلهي إلى تل أبيب بالمرور من أراضيها.

لكن مع مرور أول رحلة من نيودلهي إلى تل أبيب مرورًا بالأجواء السعودية، يبدو أن خطوات أخرى قادمة سوف تحدث وربما تبدأ دول أخرى في استخدام الأجواء السعودية أيضًا في رحلاتها إلى تل أبيب.

وصرح وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين، صباح اليوم الخميس، إن الخطوط الجوية في سنغافورة وشركة طيران في الفلبين بدأتا العمل من أجل إمكانية بدء تسيير رحلات من وإلى تل أبيب مرورًا بالمملكة العربية السعودية، بحسب رويترز.

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