سقوط مقاتلة "اف-16" تركية بوسط البلاد

أنقرة (دب أ)

أعلنت رئاسة الأركان التركية، في بيان مساء اليوم الخميس، سقوط مقاتلة تابعة لها من طراز "اف-16" بولاية نوشهر وسط البلاد، أثناء قيامها بمهام تدريبية.

وبحسب معلومات نشرتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية اليوم، نقلًا عن مصادر أمنية وعسكرية، فإن الطائرة سقطت في محيط قضاء "غُل شهير" التابع للولاية.

وأضافت المصادر، أن فرق الإطفاء والإسعاف والدرك التركية هرعت إلى المنطقة.