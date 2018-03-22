أوروبا تتجه لإدانة محاولات تركيا منع قبرص من التنقيب عن الغاز

بروكسل - (أ ش أ)

ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس، أن زعماء الاتحاد الأوروبي بصدد إدانة المحاولات التي تقوم بها تركيا لمنع قبرص من التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحلها.

وأكدت القناة أن مشروع البيان الذي طُرح على زعماء الاتحاد الأوروبي - خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم - سيطالب أنقرة بضرورة الكف عن تلك المحاولات واحترام حقوق قبرص السيادية في التنقيب واستغلال مواردها الطبيعية طبقًا للقوانين الأوروبية وبنود القانون الدولي.

ويدعو مشروع البيان - الذي يأتي قبيل اجتماع كبار المسئولين بالاتحاد الأوروبي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع المقبل - أنقرة إلى تطبيع علاقاتها مع قبرص.