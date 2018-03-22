ترامب: لدينا عجز تجاري يبلغ 800 مليار دولار وفقدنا 6 ملايين وظيفة

واشنطن - (أ ش أ)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، في خطاب له في البيت الأبيض حول فرض تعريفات جمركية على الصين، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها عجز تجاري كبير مع مختلف دول العالم.

وقال ترامب -حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية- إن الولايات المتحدة فقدت خلال فترة قصيرة 60 ألف مصنع بالداخل و6 ملايين وظيفة على الأقل.

وأشار ترامب إلى أنه يكن الاحترام إلى الرئيس الصيني شي جين بينج وأنه لديه علاقة طيبة معه، مضيفاً أن الصينيين يقدمون المساعدة إلى نظرائهم الأمريكيين في ملفات كالملف الكوري الشمالي.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يتحدث مع كبار المسؤولين الصينيين بما فيهم الرئيس شي جين بينج، وأنه طلب منهم تقليل العجر التجاري على الفور.

وحول التجارة مع كوريا الجنوبية، قال ترامب إن الاتفاقية الأمريكية مع كوريا الجنوبية "أحادية الجانب و ينبغي تغييرها".

وعن العجز التجاري الأمريكي، أوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها عجز تجاري يبلغ 800 مليار دولار مع مختلف دول العالم.

ومن جانبه، أكد نائب الرئيس الأمريكى، مايك بنس، أن ما قامت به الإدارة الأمريكية اليوم يبعث برسالة واضحة حول تصميم الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية برمتها على حماية الوظائف الأمريكية، مشيراً في حديثه إلى ما أن اسماه "عصر الاستسلام الاقتصادي" قد انتهى وأن الولايات المتحدة لا تريد فقط حماية وظائف الأمريكيين ولكن كذلك التكنولوجيا الأمريكية.