نيجيريا: لن نتخلى عن الفتاة الوحيدة التي مازالت في قبضة "بوكو حرام"

أبوجا - (أ ش أ)

قال الرئيس النيجيري محمد بخاري، إن بلاده لن تتخلى عن الفتاة الوحيدة المختطفة التي مازالت في قبضة جماعة بوكو حرام، وذلك بعد ما أطلق المتطرفون سراح 104 فتيات مختطفات.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية عن بخاري قوله في بيان - "إن أتباع الإسلام الحقيقيين في جميع أنحاء العالم يحترمون الأمر الذي يقضي بعدم وجود إكراه في الدين"، وذلك بعدما أشارت تقارير إلى المتطرفين يرغبون في أن تتحول الفتاة المختطفة إلى الإسلام.

وكان بخاري قد التقى الأسبوع الماضي مع أهالي نحو 110 طالبات من "دابشي" اللاتي تم اختطافهن من قبل جماعة "بوكو حرام" الشهر الماضي، وذلك في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد وهي منطقة دمرتها الحرب لمدة تسعة أعوام.

يذكر أن مأساة "دابتشي" أحيت ذكرى خطف 276 فتاة من مدرسة ثانوية في "تشيبوك" المجاورة في "بورنو" في شهر أبريل عام 2014، مما أثار موجة من الاستنكار في جميع أنحاء العالم.