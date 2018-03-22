الإمارات تعرب عن قلقها لتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن

أبوظبي – جنيف - (أ ش أ)

أعربت دولة الإمارات عن قلقها العميق إزاء التدهور الخطير للحالة الإنسانية في اليمن جراء استمرار انتهاكات المليشيات الحوثية الجسيمة بحق المدنيين، وعرقلة جهود التحالف العربي في إيصال المساعدات الإنسانية لليمن.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية(وام) اليوم الخميس، أن ذلك جاء في كلمة الإمارات التي ألقاها المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة عبيد سالم الزعابي في جنيف أمام الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، حيث نوه في مستهلها إلى انضمام الإمارات إلى بيان المجموعة العربية.

وأكد الزعابي أن بلاده تولي اهتماما خاصا للوضع الإنساني الصعب في اليمن، مشيرا إلي أن الإمارات ساهمت منذ بداية الأزمة بما يزيد عن 2.73 مليار دولار أمريكي لرفع المعاناة عن اليمنيين تم تخصيصها للمشاريع المستدامة، وتعهدت بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطط الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018، وستقدم مبلغا إضافيا قدره 70 مليون دولار أمريكي لدعم إعادة تأهيل الموانئ والمطارات.

وشدد الزعابي على أهمية الحل السياسي في اليمن استنادا إلى الشرعية الدستورية وضرورة الحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله على أسس ومرجعيات واضحة تتمثل في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني والقرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2216، مجددا دعم الإمارات لجهود المبعوث الدولي إلى اليمن في سعيه لإيجاد تسوية شاملة للأزمة في هذا البلد الشقيق.