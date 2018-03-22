قذاف الدم: ما يحدث لساركوزي "عقاب إلهي" على دمار ليبيا ومقتل القذافي

كتب - محمد الصباغ:

اعتبر منسق العلاقات المصرية الليبية الأسبق، أحمد قذاف الدم، أن ما يحدث مع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي هو "عقاب إلهى" بعدما كان الأخير من المطالبين بتدخل حلف الناتو لإسقاط الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ويواجه ساركوزي اتهامات بتلقيه تمويلًا لحملته الانتخابية خلال عام 2007 من نظام معمر القذافي بالمخالفة للقانون.

وقال قذاف الدم، اليوم الخميس، لوكالة أسوشيتد برس إن اتهامات الفساد ضد ساركوزي هي "عقاب إلهي" لدوره في دعم حلف الناتو للإطاحة بالقذافي وهو ما أدى لمقتل الزعيم الليبي الراحل.

وأضاف مساعد القذافي السابق الذي يعيش بالقاهرة حاليًا إنه كان على علم بملايين اليوروهات التي وفرتها حكومة القذافي لساركوزي.

وتحقق السلطات الفرنسية في اتهامات لساركوزي بتلقي سرًا 50 مليون يورو من نظام القذافي خلال حملته الانتخابية الناجحة عام 2007.

وأنكر ساركوزي هذه الاتهامات.

وتابع قذاف الدم في حديثه لأسوشيتد برس قائلًا إن ليبيا أرادت دعم فرنسا في خلق ما يسمى الولايات الإفريقية المتحدة، وهو حلم طالما عمل القذافي وأعلن عنه في خطابات عامه حتى عام 2010. وقال قذاف الدم: "أردنا صديقًا في الإليزيه. 50 مليون يورو ليس مبلغًا كبيرًا على إفريقيا".

وبعد اندلاع الانتفاضة في ليبيا وتحولها إلى مواجهات حرب بين الأطراف المؤيدة للقذافي والمعارضة له، بدأ ساركوزي وقادة أوروبيون آخرون حملة عسكرية ضد قوات القذافي في مارس 2011.

استمرت الحملة لسبعة أشهر، وساهمت في الإطاحة بالقذافي وحكومته، ثم قتلت قوات المعارضة بعد ذلك الزعيم الراحل القذافي.

وصرح قذاف الدم لأسوشيتد برس: "الحمد لله. هذا عقاب إلهي، لأنه (ساركوزي) كان أول من بدأ الضربات الجوية ضد ليبيا".

وكشف أيضًا عن أن كل الليبيين المتداخلين في عملية تحويل الأموال إما مسجونين أو مقتولين أو مختبئين يخشون الاغتيال.

وكان نجل الزعيم الليبي الراحل، سيف الإسلام القذافي، أعلن الأسبوع الماضي عن نيته الترشح في الانتخابات الليبية المقبلة، وهو الذي يواجه اتهامات دولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب دوره في قمع الانتفاضة في عام 2011.

وكان البرلمان الليبي قد أصدر قرارًا بالعفو عنه وأطلق سراحه في يونيو الماضي، ولم يظهر بشكل علني حتى الآن.

وحمّل قذاف الدم الدول الغربية مسئولية سقوط القذافي والذي أدي إلى "الدمار والإذلال".

وأضاف أن ساركوزي وقادة غربيين آخرين، يجب محاسبتهم على تحويل ليبيا إلى "وكر للإرهاب والإرهابيين".