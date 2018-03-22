مقتل صحفي بولاية فيراكروز المضطربة في المكسيك

مكسيكو سيتي (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام محلية في المكسيك، اليوم الخميس، أن صحفيا مكسيكيا قتل بالرصاص في منزله، ليصبح ثالث صحفي يُقتل في البلاد خلال العام الجاري.

وكان ليوباردو فازكويز 42 عامًا، يتولى إعداد صفحة على فيسبوك تختص بالأخبار من بلدية جوتيريز كامورا في فيراكروز، وهي ولاية تتعرض لأعمال عنف من جانب عصابات المخدرات، حيث قتل 22 صحفيا فيها منذ عام 2000.

وقالت آنا لورا بيريز ميندوزا، من مفوضية الدولة لرعاية وحماية الصحفيين، لموقع" أوليفا نوتيكياس" الإخباري، إن قتلة كانوا يسيرون على دراجة نارية أطلقوا النار على منزله في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

ووفقا لمعهد الصحافة العالمي، تعد المكسيك من الدول الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين، إذ قتل منهم 14 على الأقل في عام 2017.