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مأجورون يرتكبون مذبحة خلال حفل بوسط المكسيك

08:05 م الخميس 22 مارس 2018
مأجورون يرتكبون مذبحة خلال حفل بوسط المكسيك

ارشيفية

مكسيكو سيتي (د ب أ)

أفادت تقارير إعلامية محلية اليوم الخميس، بأن قتلة مأجورين مشتبه بهم قتلوا ثمانية أشخاص، وأصابوا 22 آخرين بجروح خطيرة في مذبحة في حفل بوسط المكسيك.

وقالت صحيفة نوتيساس فيسبرتيناس اليومية، إن نحو 10 مسلحين وصلوا على متن مركبتين مساء أمس الأربعاء، إلى قاعة الاحتفالات في بوريسيما ديل رينكون على مسافة 460 كيلومترا شمال غرب مكسيكو سيتي.

وأطلق المسلحون النار بشكل عشوائي على الحاضرين وفروا بالسيارة، وكان من بين الضحايا والد عمدة مدينة سان فرانسيسكو ديل رينكون القريبة.

وأغلقت الشرطة وجنود الجيش المنطقة، ولم يتم الكشف عن أي معلومات رسمية عن الحادث على الفور.

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