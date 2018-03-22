هل تمر بالسعودية؟.. إسرائيل تحتفل بأول رحلة جوية بين نيودلهي وتل أبيب

كتب - محمد الصباغ:

انطلقت أول رحلة طيران بين العاصمة الهندية نيودلهي وتل أبيب، اليوم الخميس. وأشارت شركة "إير إنديا" إلى أن وقت الرحلة المباشرة بين العاصمتين سيستغرق 7 ساعات فقط.

كانت الرحلة التي تنقل الركاب من الهند إلى تل أبيب تنطلق من مدينة مومباي، وتتفادى المرور بالأجواء السعودية، بسبب عدم وجود علاقات بين المملكة وإسرائيل.

كانت تستغرق الرحلة بين مومباي التي تقع إلى الجنوب من نيودلهي حوالي 8 ساعات، ومع إعلان أن فترة الرحلة بين نيودلهي وتل أبيب تستغرق فقط 7 ساعات بات واضحًا أنها ستمر بالأجواء السعودية.



كانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية اتفقت مع المملكة العربية السعودية على مرور الرحلات الجوية من نيودلهي إلى تل أبيب عبر أجواء السعودية لتقصير زمن الرحلة وبالتالي أسعار التذاكر، لكن السعودية نفت هذا الأمر.

وأشارت صحيفة هآرتس في فبراير الماضي إلى أن الرحلة من دلهي إلى تل أبيب ستكون أكبر دليل على بداية العلاقات السعودية الإسرائيلية.

وأعلنت شركة "إير إنديا" عبر حسابها على موقع تويتر أن الرحلات الجوية المباشرة بين دلهي وتل أبيب سوف تبدأ اليوم الخميس لأول مرة وتستغرق سبع ساعات فقط.

ومن جانبها أشارت المسئولة بالسفارة الإسرائيلية في نيودلهي، مايا كادوش، عبر حسابها على تويتر اليوم الخميس، إلى أن الجميع في إسرائيل على أتم الاستعداد لاستقبال أول رحلة جوية تابعة لشركة "إير إنديا"، وأضافت أن كثير من السياح الإسرائيليون سوف يتوجهون إلى دلهي من تل أبيب غدًا الجمعة.

وكتب مطار دلهي، عبر حساباته الرسمية، أيضًا أن إسرائيل سوف تبدأ رحلاتها لثلاث مرات أسبوعيًا بين دلهي وتل أبيب، بداية من اليوم.

ونفت المملكة عبر وزارة الطيران المدني في شهر فبراير الماضي التقارير عن السماح للرحلات الجوية المباشرة من دلهي إلى تل أبيب بالمرور من أراضيها.

وذكرت هآرتس آنذاك، أن التقارير لو تمت فسوف يجعل الرحلة بين الهند وإسرائيل تقل مدتها بحوالي ساعتين ونصف، مقارنة بالمرر الجوي المستخدم حالياً.

ونشرت رسمًا بيانياً يوضح الممر السابق الذي تنطلق فيه الرحلة الجوية من مدينة مومباي إلى إسرائيل مرورًا بجنوب اليمن ثم البحر الأحمر كاملًا حتى تصل إلى تل أبيب.

أما الممر الجديد فسوف تنطلق منه الرحلة من دلهي مرورًا بالأجواء السعودية ووصولًا إلى إسرائيل، وهو ما كان يُقال إن مدتها سوف تكون 7 ساعات فقط.

هذا التوقيت هو بالفعل مدة الرحلة التي أعلنتها شركة "إير إنديا" وإسرائيل، والتي انطلقت اليوم من نيودلهي إلى تل أبيب.