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أردوغان وترامب يناقشان هاتفيًا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

07:10 م الخميس 22 مارس 2018
أردوغان وترامب يناقشان هاتفيًا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

أسطنبول (د ب أ)

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، هاتفيًا اليوم الخميس التطورات الجارية في المنطقة، بالإضافة إلى العلاقات بين الحلفاء في حلف شمال الأطلسي" الناتو" ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن للأناضول إن أردوغان بحث مع ترامب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وأضاف قالن "أجرى رئيسنا اتصالًا هاتفًياً مع نظيره الأمريكي ترامب، وتم بحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية".

ودعا أردوغان أمس ترامب إلى "وضع حد للبس" فيما يتعلق بموقف واشنطن تجاه تركيا ، قائلاً إن تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين "بدأت في تجاوز الخط" ، وفقًا لوكالة الأناضول.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا انتقدت فيه العملية العسكرية التركية في منطقة عفرين شمال سوريا، والتي كانت خاضعة سابقا تحت سيطرة ميليشيا الأكراد التي تدعمها الولايات المتحدة.

وسيطرت تركيا والمسلحون السوريون المتحالفون معها على مركز مدينة عفرين يوم الأحد في أعقاب حملة عسكرية دامت قرابة شهرين.

دونالد ترامب أردوغان تركيا الولايات المتحدة حلف الناتو

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