المالديف ترفع حالة الطوارئ بعد 45 يومًا من إعلانها

كولومبو (د ب أ)

أعلن ناطق باسم المكتب الرئاسي في المالديف، اليوم الخميس، رفع حالة الطوارئ التي كانت قد فرضت في البلاد قبل 45 يومًا.

وكانت حالة الطوارئ قد فرضت في البلاد في 5 فبراير، بعد أيام من إلغاء المحكمة العليا في المالديف الإدانات الصادرة بحق تسعة من الساسة المعارضين، بينهم الرئيس السابق محمد نشيد وأمرت بالإفراج عنهم.

وقالت وزيرة الشؤون القضائية عظيمة شكور، في بيان، إن حالة الطوارئ رفعت لأن تمديدها لم يعد مطلوبا، بدون تقديم المزيد من التفاصيل.

وقال الرئيس عبدالله يمين إن حالة الطوارئ فرضت لأن قرار المحكمة العليا، الصادر في الأول من فبراير، هدد استقلال وسيادة البلاد.

وأضاف يمين أن أمر المحكمة "خلق تهديدا كبيرا لاستقلال المالديف وكان غادرا لأقصى حد".

وبموجب حالة الطوارئ، جرى اعتقال اثنين من القضاة،الذين اشتركوا في إصدار حكم المحكمة العليا. كما جرى اعتقال عدة أعضاء آخرين بحزب المالديف الديمقراطي المعارض الذي يقوده نشيد.