اشتباكات بين الشرطة وموظفين محتجين في مدن فرنسية

باريس - (أ ش أ)

اندلعت اشتباكات اليوم الخميس، بين الشرطة الفرنسية ومحتجين في العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن وذلك على هامش احتجاجات موظفي القطاع العام والعاملين بالسكك الحديدية احتجاجا على الإصلاحات الحكومية.

وألقت الشرطة غرب باريس الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق عدد من مثيري الشغب الملثمين الذين ألقوا مقذوفات على قوات الأمن واتلفوا بواسطة عصيان حديدية ومطارق الوجهات الزجاجية لبعض المتاجر واللافتات الدعائية، كما أفادت مديرية الشرطة بإحراق سيارة في الدائرة الحادية عشر للعاصمة.

وشهدت العاصمة باريس وحدها اليوم مسيرتين حاشدتين شارك فيهما الآلاف من المحتجين وانطلقتا من شمال وجنوب العاصمة صوب ساحة "الباستيل" وسط تواجد كثيف لقوات مكافحة الشغب.

وفي نانت، اعتقلت الشرطة ما لا يقل عن ثمانية أشخاص فيما أصيب بشكل طفيف ستة أفراد من قوات الأمن إثر تعرضهم للرشق من قبل ملثمين على هامش مسيرة جمعت نحو 8500 شخصا.

وفي مدينة رين، حاول ما بين 300 و400 متظاهر اختراق حاجز لقوات الأمن التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وشهدت فرنسا اليوم إضرابا للموظفين العموميين في عدة قطاعات، لا سيما السكك الحديدية والمطارات والمدارس، حث تهدف النقابات التي دعت إلى الإضراب للضغط على الحكومة من أجل تعديل عدد من الإصلاحات التي أعلنت عنها ولم تلق قبولا بين العديد من العاملين في القطاع العام.