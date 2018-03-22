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جرحى في صفوف القوات الأممية والفرنسية شمال مالي

06:39 م الخميس 22 مارس 2018
جرحى في صفوف القوات الأممية والفرنسية شمال مالي

ارشيفية

باماكو - (أ ش أ)

أصيب عسكريون فرنسيون وكمبوديون اليوم الخميس بجروح في قصف لمعسكر "المينسما" وقوة "برخان" في مدينة "كيدال" شمالي مالي التي ينتظر أن يزورها رئيس الوزراء المالي في وقت لاحق.

ونقلت صحيفة مالي اكتياليتي عن الناطق باسم قوة برخان الفرنسية العقيد اباتريك استايجير قوله إن المعسكر تكبد خسائر في المعدات، بسبب الكم الهائل من الصواريخ التي سقطت عليه.

ويأتي الهجوم في وقت كان من المقرر أن يزور فيه رئيس الوزراء المالي، مساء اليوم مدينة "كيدال" بحماية من "منسقية الحركات الأزوادية"، ولم يعلن حتى الآن عن تأجيل الزيارة، كما لم تعلن أي جماعة حتى الآن عن تبنيها للحادث.

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