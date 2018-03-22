استقالة المحامي الشخصي لترامب وسط معارضته للتحقيقات حول التدخل الروسي

واشنطن - (أ ش أ)

أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية في نبأ عاجل لها اليوم الخميس، بأن جون دود المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 قد قدّم استقالته، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

تأتي الاستقالة بعد أيام من دعوة دود لوزارة العدل الأمريكية لغلق التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية والذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر الذي دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان مؤخراً البيت الأبيض إلى عدم اقالته قبل انتهائه من التحقيقات في التواطؤ المحتمل لحملة ترامب الانتخابية مع روسيا .