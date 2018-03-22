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أمريكا تستثني الاتحاد الأوروبي وبعض الدول من رسوم واردات الصلب

05:45 م الخميس 22 مارس 2018
أمريكا تستثني الاتحاد الأوروبي وبعض الدول من رسوم واردات الصلب

واشنطن (د ب أ)

أعلن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر، اليوم الخميس، استثناء الاتحاد الأوروبي والأرجنتين والبرازيل وأستراليا وكوريا الجنوبية، من الرسوم التي قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم.

كان الرئيس الأمريكي قد اتخذ قرارًا في وقت سابق من الشهر الحالي، بفرض رسوم نسبتها 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم، لحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة على حد وصف الإدارة الأمريكية، وتضمن القرار إمكانية استثناء بعض الدول من هذه الرسوم وفقًا لتقييم الإدارة الأمريكية.

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