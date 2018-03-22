مسؤول: مقتل 10 أشخاص في انفجار سيارة ملغومة بمقديشيو

مقديشيو (د ب أ)

لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب عشرون آخرون، عندما انفجرت سيارة ملغومة بالقرب من فندق شهير فى العاصمة الصومالية مقديشيو، بحسب ما ذكره مسؤول.

وقال الشرطي علي حسن كولمي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الخميس: "قتل ثمانية مدنيين وفردين من قوات الأمن في الهجوم"، وأضاف أن عشرين آخرين أصيبوا.

وقالت الشرطة إنها ليست متأكدة مما إذا كان الهجوم تفجيرا انتحاريا أم استهدافا لفندق ويهيلي الذي يرتاده المسؤولون بالحكومة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها بعد عن التفجير، ولكنه يحمل كل سمات هجمات جماعة الشباب الإسلامية.