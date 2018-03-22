الهند توقف موقع "كامبريدج أناليتيكا" بعد فضيحة تتعلق بانتخابات الرئاسة الأمريكية

نيودلهي - (د ب أ):

أوقفت الحكومة الهندية موقع "كامبريدج أناليتيكا" الإلكتروني في البلاد بعد الكشف عن أن شركة الاستشارات البريطانية استغلت البيانات الشخصية لخمسين مليون من مستخدمي "فيسبوك" للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال مسؤول حكومي طلب عدم الكشف عن هويته إنه تم تعليق حساب شركة "أوفلينو بيزنس إنتليجانس" التابعة للشركة البريطانية في وقت متأخر أمس الأربعاء من قبل وزارة تكنولوجيا المعلومات ، ليصبح غير متاح منذ ذلك الحين.

وقالت شركة "أوفلينو بيزنس إنتليجانس" إن كل من "حزب بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند و"المؤتمر الوطني الهندي" المعارض كانا بين عملائها ، لكنهما أنكرا التعاقد مع الشركة.

وحذر وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي ،رافي شانكار براساد، أمس الأربعاء من أي محاولة لإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتلاعب في الانتخابات في الهند ، مضيفا أن شركة "فيسبوك" سوف تواجه إجراءات قانونية في حالة اكتشاف أي محاولة من هذا النوع .

ومن المقرر أن تجري الهند ،أكبر ديمقراطية في العالم، انتخابات عامة في العام المقبل. ويوجد في الهند أكبر عدد من مستخدمي فيسبوك في العالم ، ويقدر عددهم في الهند بنحو 250 مليون مستخدم.

ونفت كامبريدج أناليتيكا الاتهامات ضدها . وتواجه شركة "فيسبوك" تحقيقا من جانب لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية ، وقد اعترف الرئيس التنفيذي لفيسبوك ،مارك زوكربيرج، بأن عملاقة التواصل الاجتماعي قد "ارتكبت أخطاء" وتورطت في "خيانة الأمانة".