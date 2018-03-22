حماس تعلن اعتقال المُتهم الرئيسي بتفجير موكب الحمد الله

القاهرة – (مصراوي):

أعلنت حركة حماس اعتقال المطلوب الرئيسي "أنس أبوخوصة" بعملية تفجير موكب الحمد الله، وهو مصاب، بعد عملية حصار واشتباكات مسلحة مع مطلوبين في النصيرات.

أكدت مصادر محلية استشهاد 2 من رجال الأمن في غزة، باشتباكات مع مسلحين مطلوبين بعملية التفجير، بحسب وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

وذكرت المصادر ان الشهيدين هما زياد الحواجري وحماد أبو سويرح من الأجهزة الأمنية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة ان الأجهزة الأمنية اغلقت النصيرات وسط قطاع غزة بالكامل، ومنعت الدخول أو الخروج، حيث تحاصر عددًا من المطلوبين على خلفية قضية تفجير موكب رئيس الوزراء، وجرى اشتباك مسلح بين القوة الأمنية والمطلوبين، والعملية مستمرة.

وقال شهود عيان إن قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية في غزة تحاصر منزلا تحصن فيه مطلوبون لها بقرية الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأكد الشهود سماع دوي إطلاق نار متقطع في المكان الذي وصلت إليه سيارات إسعاف.

وجاءت محاصرة المنزل، في ظل حالة استنفار قصوى في أوساط الأجهزة الأمنية في غزة، بحثا عن المطلوب أنس أبوخوصة المتهم الرئيس في تفجير موكب رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله في غزة الاسبوع الماضي.

وشهدت شوارع غزة حواجز أمنية يجري خلالها تفتيش السيارات والتدقيق في هوية ركابها.

وكانت وزارة الداخلية في غزة أعلنت عن مكافأة قدرها خمسة آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات عن المطلوب أبوخوصة، فيما طلبت حماس من السكان التماس العذر للإجراءات الأمنية المتخذة.